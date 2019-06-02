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الكشف عن قميص حراس برشلونة الجديد

الأحد 02/يونيو/2019 - 01:04 م
الكشف عن قميص حراس برشلونة الجديد
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كشف نادي برشلونة الإسباني عن القميص الرسمي الجديد والذي سيرتديه حراس المرمي بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة كشف النقاب عن قميص الموسم الجديد والذي سيتم بيعه من يوم الثلاثاء المقبل في المتاجر الرسمية للنادي.

واشارت الصحيفة إلى أن موقع Footy Headlines المتخصص عن التصميم كشف النقاب عن قميص حارس مرمى برشلونة الجديد  والذي سيُرتديه مارك أندريه تير شتيجن ومن يدري ما إذا كان سيلسن سيرتديه هو الآخر أو حارس مرمى آخر.

وحمل قميص حراس برشلونة اللون الأزرق الفتاح مع أكمام خضراء وطباعة في وسط القميص.

الجدير بالذكر أن الحارس الهولندي سيلسين يستعد للرحيل عن برشلونة بعد تلقيه عرض من بنفيكا خاصة وأنه لا يشارك بصفة أساسية.

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