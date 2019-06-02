لماذا لُقب حسن حسني بـ"القشاش" و"المنشار"؟

الكاتب موسى صبرى، النجم الكبير حسن حسني، بـ"القشاش"، لكثرة الأعمال التى يقدمها وقدرته على تأدية أى دور يستند إليه، ولقبه خيرى بشارة بـ"المنشار"، إشارة للكم الكبير من الأعمال التى يقدمها.

وقدم حسني "87 عاما" على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 200 فيلم، إضافة إلى مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".