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لماذا لُقب حسن حسني بـ"القشاش" و"المنشار"؟

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:56 م
لماذا لُقب حسن حسني بـالقشاش والمنشار؟
حسن حسني
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الفجر الفني
 
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لقب الكاتب موسى صبرى، النجم الكبير حسن حسني، بـ"القشاش"، لكثرة الأعمال التى يقدمها وقدرته على تأدية أى دور يستند إليه، ولقبه خيرى بشارة بـ"المنشار"، إشارة للكم الكبير من الأعمال التى يقدمها.

وقدم حسني "87 عاما" على مدى أكثر من نصف قرن أكثر من 200 فيلم، إضافة إلى مسلسلات درامية وسهرات تلفزيونية وأعمال مسرحية.

ومن أبرز أفلامه "سواق الأتوبيس" و"المساطيل" و"سارق الفرح" و"عبود على الحدود" و"ليلة سقوط بغداد" و"خارج على القانون" و"الديكتاتور" و"على جثتي".

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