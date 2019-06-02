كراني يبشر بيوم ماطر: بعد ساعتين ستفتح السماء أبوابها
الأحد 02/يونيو/2019 - 01:03 م
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توقع خبير الأرصاد حسن كراني، هطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.
وقال كراني في تغريدة له ظهر اليوم: بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم.
وتابع يقول: الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها.. والله أعلم.
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