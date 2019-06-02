كراني يبشر بيوم ماطر: بعد ساعتين ستفتح السماء أبوابها

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، هطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.





وقال كراني في تغريدة له ظهر اليوم: بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم.



