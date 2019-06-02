المجلس الدستوري الجزائري يعلن استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو
أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، استحالة إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو 2019، وذلك عقب قرار رفض ملفي الترشح المودعين لديه.
وحسب قناة "النهار" الجزائرية،
فقد أعلن المجلس الدستوري، في بيان له، اليوم الأحد، أنه "اجتمع أيام 26 و29 مايو،
و01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم
4 يوليو/تموز 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين".
وأضاف البيان: "وبناءا على قرار المجلس
الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019، والذي صرح بموجبه استحالة إجراء
انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد".
وحسب البيان، "يعود لرئيس الدولة،
استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد، واستكمال الانتخابي، حتى انتخاب رئيس الجمهورية
وآدائه اليمين الدستورية"، مؤكدا أنه "تكمن المهمة الأساسية لرئيس الدولة،
في تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية وفق ما أقره الدستور".
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