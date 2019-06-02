ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

في موجة حارة.. درجات حرارة في الهند تتخطى 50 درجة

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:49 م
في موجة حارة.. درجات حرارة في الهند تتخطى 50 درجة
Advertisements
طباعة
مـحــمد حســــــــــين
 
Advertisements
تجاوزت درجات الحرارة 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) في شمال الهند، حيث تسببت موجة حارة لا هوادة فيها في تحذيرات من نقص المياه وضربة الشمس.

وقالت إدارة الأرصاد الجوية، إن مقياس الحرارة وصل إلى 50.6 درجة مئوية (123 فهرنهايت) في مدينة تشورو الصحراوية في راجستان يوم السبت.

وحسب موقع "phys.org"، عانت جميع ولاية راجاستان من حرارة شديدة حيث بلغت عدة مدن درجات حرارة قصوى تفوق 47 درجة مئوية.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا