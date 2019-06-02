ظهرت رسميا.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:49 م
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ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019، ويمكن معرفتها برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للشرقية، حيث سيظهر لك رسالة نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية قم بالضغط عليها.
نوفر لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، وحتى يتم ذلك من المتوقع ظهور نتيجة الاعدادية على الرابط التالي:
الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية
فاقوس.
القنايات.
درب نجم.
القرين.
العاشر من رمضان.
مشتول السوق.
ههيا.
غرب الزقازيق.
منيا القمح.
الصالحية.
بلبيس.
شرق الزقازيق.
كفر صقر.
يهتم الطلاب كثيرا بمجموع درجات الفصل الدراسي الثاني، والذي يضاف لمجموع الفصل الأول، حيث لا توجد فرصه أخرى لتعويض الدرجات كما يحدث في الترم الأول.
توزيع درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فقط 2019
المادة اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم الدراسات الإجتماعية المجموع
الدرجات 40 30 30 20 20 140
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