ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ظهرت رسميا.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:49 م
ظهرت رسميا.. ننشر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 بمحافظة الشرقية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ظهرت الآن  نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2019، ويمكن معرفتها برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية للشرقية، حيث سيظهر لك رسالة نتيجة الشهادة الإعدادية الشرقية قم بالضغط عليها.

نوفر لكم روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية، وحتى يتم ذلك من المتوقع ظهور نتيجة الاعدادية على الرابط التالي:


الإدارات التعليمية بمحافظة الشرقية
فاقوس.
القنايات.
درب نجم.
القرين.
العاشر من رمضان.
مشتول السوق.
ههيا.
غرب الزقازيق.
منيا القمح.
الصالحية.
بلبيس.
شرق الزقازيق.
كفر صقر.

يهتم الطلاب كثيرا بمجموع درجات الفصل الدراسي الثاني، والذي يضاف لمجموع الفصل الأول، حيث لا توجد فرصه أخرى لتعويض الدرجات كما يحدث في الترم الأول.

توزيع درجات شهادة الصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الثاني فقط 2019
 
المادة       اللغة العربية اللغة الإنجليزية الرياضيات العلوم الدراسات الإجتماعية المجموع
الدرجات   40           30          30          20     20                 140
Advertisements
المزيد عن: نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم التاني نتيجة الصف الثالث الإعدادي نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة نتيجة الترم التاني نتيجة الإعدادية نتيجة ظهرت الان القاهرة الصف الثالث الاعدادي الشهاجة الاعدادية الترم التاني 2019 الترم التاني الاسكندرية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا