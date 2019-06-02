نابولي يخطط لضم ثلاثي ريال مدريد
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:50 م
علي نبوي
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أبدى نادي نابولي الإيطالي رغبته في التعاقد مع الثنائي داني سيبايوس ويورينتي وثيو لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن نابولي سأل عن إمكانية
التعاقد يورينتي وسيبايوس وثيو.
وأضافت الصحيفة أن الفريق الإيطالي ينافس أندية انجليزية على خدمات يورنيتي
وسيبايوس وأندية من الدوري الألماني على ثيو.
وأشارت الصحيفة إلى أن وكيل أعمال ثيو أكد إعجاب اللاعب بفريق نابولي ويرحب
بالانضمام إليه.
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