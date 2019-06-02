عاجل.. محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
الأحد 02/يونيو/2019 - 12:56 م
بسام عبدالحميد
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قال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، في تصريحات لـ"الفجر"، إن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اعتمد منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2018 - 2019 بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وقدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، إلى أنه تقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 50798 طالبًا وطالبة في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح بنسبة نجاح بلغت 73.4%.
وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وقدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.
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