السرطان يخطف ابنته.. 10 معلومات لا تعرفها عن حسن حسني

حالة من القلق تسيطر على الوسط الفني بعد إصابة الفنان حسن حسني، بأزمة صحية، وانتشار شائعات تفيد بوفاته، ونقدم من خلال التقرير التالي 10 معلومات لا يعرفها الجمهور عن الفنان القدير حسن حسني..

1-ولد الفنان حسن حسنى محمود فى 15 أكتوير 1961، بحى القلعة.

2-وعشق التمثيل على مسرح المدرسة الإبتدائية.

3- قدم دور "أنطونيو" بإحدى المسرحيات، وفاز فيها بكأس التفوق بالمدرسة الخديوية.

4- كما حصل على ميداليات تقديرية عدة من وزارة التربية والتعليم، وحصل على شهادة التوجيهية عام 1956.

5- كان عضواً فى فرقة المسرح العسكرى التابعة للجيش.

6- بدأ خطواته الأولى على مسرح الحكيم، وقدم عليه مسرحيات أثرت الجمهور .

7- دخل عالم السينما من خلال دور صغير فى فيلم الكرنك 1975 للمخرج على بدرخان.

8- لقبه الكاتب موسى صبرى بـ"القشاش"، لكثرة الأعمال التى يقدمها.

9- وتزوج الفنان من السيدة ماجدة حميدة، ولديه ولد وبنت، ولكن توفيت ابنته بعد صراع مع السرطان.

10- أشهر الأعمال الذى قدمها فيلم البدلة، عقدة الخواجة، كنغر حبنا، جحيم فى الهند، ومسلسل الأب الروحى، رحيم، وعد، والعديد من المسرحيات منها حزمنى يا، عفروتو.







