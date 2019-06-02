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عاجل.. بدء احتفالية ليلة القدر بآيات من الذكر الحكيم

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:50 م
عاجل.. بدء احتفالية ليلة القدر بآيات من الذكر الحكيم
الشيخ هاني الحسيني
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رقية جمال
 
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بدأت احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقراءة القرآن الكريم للقارئ الشيخ هاني الحسيني.

وكان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قد صرح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يحضر، اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.
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