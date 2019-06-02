خطة باريس سان جيرمان للانقضاض على كوتينيو

بدأ نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في تجهيز عرضاً رسمياً للتعاقد مع البرازيلي كوتينيو لاعب وسط فريق برشلونة خلال الصيف الجاري.





ووضع نادي باريس سان جيرمان، اللاعب البرازيلي كوتينيو على طاولة تعاقدات الفريق لتعزيز الصفوف بطلب من المدرب توماس توخيل.





ذكر موقع البرنابيو، أن باريس سان جيرمان سيحاول تلبية مطالب برشلونة المادية بعدما طلب النادي الكتالوني الحصول على 100 مليون يورو نظير رحيل اللاعب.





واضاف الموقع أن باريس سيحاول توفير المبلغ لتفادي سياسية اللعب المالي النظيف، لذلك استقر النادي على بيع كافاني وتوماس مونييه للحصول على الاموال لتمويل الصفقة.





وفي حالة نجاح باريس التعاقد مع كوتينيو سيكون للمدرب توخيل هجوم فتاك ممثل في نيمار وكوتينيو ومبابي.







