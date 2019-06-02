"بدرى": رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين وصول المياه للمواطنين خلال أيام العيد





صرح اللواء مهندس محمد بدرى محمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، بأن الشركة نظمت حملة شملت عدة لقاءات مع المواطنين، للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، خاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك مياه الشرب قبل عيد الفطر المبارك.

وأوضح رئيس الشركة: أن الحملة ضمت مجموعة من ألأنشطة تمثلت فى عقد عدة ندوات، وذلك بالتعاون مع حى غرب سوهاج ومركز النيل للإعلام، وعدد من اللقاءات بالمساجد بجميع مراكز المحافظة، لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى.





وقال رئيس الشركة: يأتي ذلك في إطار حرص الشركة في الحفاظ على مياه الشرب، وخاصة فى الفترات التى تزيد بها استهلاك المياه قبل عيد الفطر المبارك، متمثلةً في الإسراف فى استخدام المياه فى غسيل السجاد والتنظيف، وكذا تجنب رش الشوارع بالمياه حفاظاً عليها.





كما أعلن اللواء المهندس محمد بدرى، رئيس الشركة، رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ، وذلك لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين في أيام عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال تواجد مسئولى الشركة على مدار الــ 24 ساعة، واستمرار عمل مديرى محطات المياه السطحية، ومحطات معالجة الصرف الصحى، ومديرى المعامل، والعاملين بنوبتجيات العمل، والخط الساخن، وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، والاستعداد التام لفرق الصيانة والشبكات.







