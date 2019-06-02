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بعد قليل.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر

الأحد 02/يونيو/2019 - 12:43 م
بعد قليل.. السيسي يشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
السيسي
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رقية جمال
 
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ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، منذ قليل، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيشهد احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بعد قليل.
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