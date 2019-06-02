وفاة امرأة وثلاث أشقاء اختناقا في شقة سكنية بمكة

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شهد حي بطحاء قريش اندلاع حريق بشقة سكنية؛ مما أسفر عن وفاة امرأة وثلاثة أشقاء اختناقا بغازات الحريق.



وعن التفاصيل، ورد بلاغ للجهات الأمنية عن اندلاع حريق في صالة بداخل شقة تقع في عمارة مكونه من دورين وملحق صاحب بمنزل في حي بطحاء قريش، وكانوا المتوفين نائمين بالغرف الداخلية للشقة.



وباشر فريق التحقيق بالإدارة التعرف على مسببات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية والدفاع المدني.