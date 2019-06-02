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داوود حسين: عاوز اشنق أي حد بيكره السعادة.. وبكره السياسة والمخدرات

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:27 ص
داوود حسين: عاوز اشنق أي حد بيكره السعادة.. وبكره السياسة والمخدرات
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الفجر الفني
 
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قال الفنان داود حسين، إنه يكره الحاقدين والمتشائمين، متابعًا" عاوز hشنق أى حد يكره السعادة وعدوه الفرح".

وأضاف حسين خلال لقائه مع الإعلامية رشا الخطيب ببرنامج "السرداب"، الذى يُذاع عبر قناة المحور الفضائية، أن مصر بوابة الشهرة لكثير من الفنانين العرب، موضحًا أنه عندما شارك فى فيلم عندليب الدقى اكتسب محبة الناس والجمهور المصرى.

وشدد داود حسين، على أنه يكره شيئين فى حياته وهما " السياسة والمخدرات"، إضافة إلى الملاهى والسباحة، لأنه لا يحب الألعاب التى بها خطر.

وتابع فى حديثه عن الأشياء التى يكرهها قائلًا، "بكره أى حد يقولى حبيبى فى أصحابى وبعدين يشتمنى فى ضهرى، وكمان بكره الجرايد الصفراء وبتجاهلالها تماما، أكيد فى أخبار كتير ضايقتنى بس مش بديها أهمية".
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