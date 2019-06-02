تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة.. والسبب
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:32 ص
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تأخر إقلاع 4 رحلات دولية، من مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، بسبب أعمال الصيانة وظروف التشغيل.
وقالت مصادر ملاحية بالمطار، أن المطار شهد تأخر إقلاع رحلات الخطوط الجوية السعودية أرقام 380 و 308 و386 المتجهتات إلى جده، ورحلة الخطوط الجوية الكويتية رقم 552 المتجهة إلى الكويت.
ويشهد مطار القاهرة الدولى، حالة من الانتظام فى حركة الملاحة الجوية وفقا للمواعيد المقررة لها، وخاصة لرحلات شركة مصر للطيران دون وجود أى تأخيرات عن المواعيد المقررة لها بجدول التشغيل.
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