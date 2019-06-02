مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم الأحد 1440 هجريا بجميع محافظات مصر

ننشر لكم مواقيت الصلاة وموعد أَذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان ١٤٤٠ بجميع محافظات جمهورية مصر العربية، ولمعرفة موعد الإفطار ننشر لكم موعد صلاة المغرب اليوم الأحد بالمحافظات من خلال السطور التالية.





ومن المعروف أن مواقيت الصلوات تختلف في مصر من محافظة لأخرى ولكن لا يكون هناك فرق كبير في المواقيت فقط قد يكون الفرق بين محافظة وأخرى دقيقة واحدة أو دقيقتين أو ثلاثة وفي بعض الأحيان نجد بعض المحافظات تمتلك نفس التوقيت فيكون موعد أَذان المغرب فيها هو نفس موعد أذان المغرب في محافظة أخرى تكون مجاورة لها أو قريبة لها، وإليكم الأن مواقيت الصلوات الخمسة وموعد أذان المغرب في كل محافظات مصر.





موعد أَذان المغرب اليوم الأحد 28 رمضان ١٤٤٠ جميع محافظات مصر :





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة القاهرة :

صلاة الفجر – 3:15 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:22 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:47 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:9 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الإسكندرية :

صلاة الفجر – 3:16 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:57 صباحاً .

صلاة العصر – 3:36 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:55 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:17 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الجيزة :

صلاة الفجر – 3:16 صباحاً .

صلاة الظهر -11:53 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:49 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:11 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة دمنهور :

صلاة الفجر – 3:15 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:54 صباحاً .

صلاة العصر – 3:33 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:52 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:15 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة دمياط :

صلاة الفجر – 3:08 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:49 صباحاً .

صلاة العصر – 3:29 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:48 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:10 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الفيوم:

صلاة الفجر – 3:20 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:53 صباحاً .

صلاة العصر – 3:29 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:47 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:08 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة كفر الشيخ :

صلاة الفجر – 3:12 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:53 صباحاً .

صلاة العصر – 3:32 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:50 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:13 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الغربية :

صلاة الفجر – 3:12 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:49 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:12 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة المنصورة :

صلاة الفجر – 3:12 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:51 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:49 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:11 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة حلوان :

صلاة الفجر – 3:16 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:51 صباحاً .

صلاة العصر – 3:27 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:46 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:07 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة بور سعيد :

صلاة الفجر – 3:07 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:47 صباحاً .

صلاة العصر – 3:26 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:45 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:08 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الإسماعيلية:

صلاة الفجر – 3:18 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:47 صباحاً .

صلاة العصر – 3:25 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:38 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:06 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة السويس :

صلاة الفجر – 3:09 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:46 صباحاً .

صلاة العصر – 3:23 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:44 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:03 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الزقازيق :

صلاة الفجر – 3:12 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:50 صباحاً .

صلاة العصر – 3:28 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:47 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:09 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة طنطا :

صلاة الفجر – 3:13 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:31 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:49 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:12 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة مرسى مطروح:

صلاة الفجر – 3:35 صباحاً .

صلاة الظهر – 12:07 مساءاً .

صلاة العصر – 3:47 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:59 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:29 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة بني سويف :

صلاة الفجر – 3:24 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:45 صباحاً .

صلاة العصر – 3:14 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:42 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:51 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة المنيا :

صلاة الفجر – 3:35 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:56 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:42 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:08 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة أسيوط :

صلاة الفجر – 3:26 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:53 صباحاً .

صلاة العصر – 3:24 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:42 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:02 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة سوهاج :

صلاة الفجر – 3:30 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:50 صباحاً .

صلاة العصر – 3:19 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:35 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:56 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة قنا :

صلاة الفجر – 3:27 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:45 صباحاً .

صلاة العصر – 3:14 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:30 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:51 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الأقصر :

صلاة الفجر – 3:32 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:46 صباحاً .

صلاة العصر – 3:14 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:27 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:50 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة أسوان :

صلاة الفجر – 4:11 صباحاً .

صلاة الظهر – 12:21 مساءاً .

صلاة العصر – 3:45 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:59 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:20 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة شرم الشيخ :

صلاة الفجر – 3:19 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:39 صباحاً .

صلاة العصر – 3:12 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:24 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:49 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة الغردقة :

صلاة الفجر – 3:22 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:41 صباحاً .

صلاة العصر – 3:12 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:25 مساءاً .

صلاة العشاء – 7:49 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة العريش :

صلاة الفجر -3:10 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:41 صباحاً .

صلاة العصر – 3:20 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:32 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:01 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة شبين الكوم :

صلاة الفجر – 3:23 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:43 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:11 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة بنها :

صلاة الفجر – 3:23 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:29 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:42 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:10 مساءاً .





مواقيت الصلوات الخمسة في محافظة المحلة الكبرى :

صلاة الفجر – 3:21 صباحاً .

صلاة الظهر – 11:52 صباحاً .

صلاة العصر – 3:30 مساءاً .

صلاة المغرب – 6:43 مساءاً .

صلاة العشاء – 8:12 مساءاً .