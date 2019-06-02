بيان هام من الإفتاء بشأن رؤية هلال شوال
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:28 ص
Advertisements
Advertisements
تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الاثنين، هلال شهر شوال لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.
وسيتم إعلان نتيجة الرؤية من خلال الصفحة الرسمية للدار على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بعد المغرب بنصف ساعة تقريبًا.
ونصحت دار الإفتاء، المواطنين قائلة: "لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال".
Advertisements
المزيد عن: هلال شوال عيد الفطر المبارك رؤية هلال شوال
- عاجل.. الإفتاء: غدًا الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك
- 7 دول عربية تحتفل بعيد الفطر الأحد.. وسلطنة عمان خارج القائمة
- "الإفتاء" تستطلع رؤية هلال شعبان غدا
- اليوم.. الإفتاء تحدد أول أيام عيد الفطر المبارك
- السعودية ودول عدة تعلن الجمعة أول أيام عيد الفطر
- توضيح هام من دار الإفتاء بشأن هلال شهر ذي الحجة وعيد الأضحى
- دار الإفتاء تستطلع هلال شهر صفر
- الإفتاء تعلن موعد استطلاع هلال العيد
- الإفتاء: صلاة الرجال بجوار النساء في العيد لا تجوز