إنتر توتو سبقته.. محمد صلاح ليس أول مصري يفوز بلقب أورووبي
الأحد 02/يونيو/2019 - 11:08 ص
الفجر الرياضي
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أصبح الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ثاني لاعب مصر يفوز بلقب أوروبي بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام الإنجليزي.
وسبق صلاح لاعب الأهلي الأسبق أحمد صلاح حسني الذي توج بقميص شتوتجارت الألماني عام 2000 ببطولة إنتر توتو بعد الفوز على أوكسير الفرنسي 3-1.
"إنترتوتو" كانت إحدى البطولات الرسمية لكأس الاتحاد الأوروبي وتمتعت بنظام خاص حيث كانت البطولة تختتم بثلاث مواجهات نهائية، تؤهل 3 فرق لكأس الاتحاد الأوروبي قبل أن يتم دمج البطولة ذاتها مع كأس الاتحاد الأوروبي عام 2008.
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