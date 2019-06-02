وزير الطاقة السعودي يعتذر لقاطني مناطق انقطع عنها الكهرباء إثر عطل فني



وقال الفالح في تغريدة على حسابه في "تويتر": "أعتذر شخصيًا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع".



وأضاف: "أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك. شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري".



وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قد أكدت متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، مشيرة إلى أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءً بالقطاعات الحساسة.

من جهتها، أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 في المائة من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة، مشيرة إلى أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.



وأكدت "السعودية للكهرباء" أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجيًا للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.



وتعمل "الآن" الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.



وأعربت "السعودية للكهرباء" عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.



وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، اعتذاره "الشخصي" لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة نتيجة عُطل فنّي طارئ، مؤكدًا عمله مع الجهات المعنية لكشف ملابسات العطل الفني ومحاسبة المقصرين.