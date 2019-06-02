حارس ريال مدريد خارج البرنابيو

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلى أن نادي بنفيكا البرتغالي طلب التعاقد مع كيلور نافاس حارس مرمي فريق ريال مدريد لضمه في الصيف المقبل.





ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن نادي بنفيكا طلب التعاقد مع كيلور نافاس بعد ابتعاده عن التعاقد مع الهولندي سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة.





واضافت الصحيفة، ان بنفيكا انسحب من صفقة التعاقد مع الهولندي سيلسين حارس مرمي فريق برشلونة بسبب مطالب النادي الإسباني المادية بعدما طلب الحصول على 60 مليون للتخلي عن الحارس.





وتابعت الصحيفة، أن بنفيكا غير وجهته وأصبح الآن يرصد التعاقد مع نافاس حارس ريال مدريد واستغلال وضعه الحالي داخل الفريق خاصة بعد تردد شائعات حول رحيله.





الجدير بالذكر أن زيدان المدير الفني لريال مدريد يفكر في الاعتماد على البلجيكي كورتوا كحارس أساسي بدلاً من الكوستاريكي نافاس.