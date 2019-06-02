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وزارة التجارة تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:18 ص
وزارة التجارة تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية
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الفجر السعودي
 
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حذرت وزارة التجارة والاستثمار من الحسابات الاستثمارية الوهمية، التي يتم الترويج لها عن طريق مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر من أنواع النصب والاحتيال.

وشددت «التجارة» على ضرورة التأكد من الشركات المرخصة، قبل الدخول فيها أو التعامل معها وذلك عن طريق الوزارة أو عبر حسابها الرسمي على تويتر @SaudiCMA.

ونوهت «التجارة» بأن هذه الحسابات والبرامج الوهمية، تتخذ أساليب احتيال متعددة لكسب ثقة المستثمرين، منها وضع أرقام تراخيص وعدد عملاء وهمية، أو استخدام شعار الوزارة بشكل مخالف.
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