"الشؤون الإسلامية" تُطلق مجموعة مقاطع تحاكي ذكرى البيعة الثانية لولي العهد

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استمرت منصات التواصل الاجتماعي بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مع الذكرى الثانية لمبايعة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود وذلك بإطلاق مجموعة كبيرة من المقاطع والصور التي تحمل كلمات خالدة لسمو ولي العهد رسمت ملامح الرؤية الطموحة التي يحملها سموه تجاه بلده لرسم مستقبل زاهر زاخر بالإنجازات.



ولاقت هذه المقاطع رواجًا كبيرًا بين رواد التواصل الاجتماعي الذين أكّدوا في تعليقاتهم على الشعور بالفخر والاعتزاز بمنجزات ولي العهد الذي يقود مسيرة التنمية والنهضة برؤية واعدة ستنقل المملكة إلى مصاف كبريات الدول المتقدمة في المجالات كافة وفي زمن قياسي في عمر الدول.



وتصدرت ذكرى البيعة الثانية لولي العهد منصات التواصل الاجتماعي وبلغت "الترند" عبر منصة "تويتر" من خلال وسم ذكرى_بيعة ولي العهد_لثانية الذي حظي بأكثر من عشرين ألف تغريدة في الثناء على سموه وما يحمله لوطنه من حب يدفعه للعمل بكل تفانٍ وتضحية لتقديم مزيدٍ من العطاء والريادة في المجالات كافة.





