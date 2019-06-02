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رئيس السنغال ورئيسة وزراء بنجلاديش يصلان إلى المدينة المنوّرة

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:11 ص
رئيس السنغال ورئيسة وزراء بنجلاديش يصلان إلى المدينة المنوّرة
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اية حمروشي
 
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وصل رئيس جمهورية السنغال ماكي سال؛ إلى المدينة المنوّرة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وفي وقت سابق اليوم، وصلت الشيخة حسينة واجد؛ رئيسة الوزراء في جمهورية بنجلاديش إلى المدينة المنوّرة، اليوم، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى - صلى الله عليه وسلم -، وعلى صاحبيه - رضوان الله عليهما -.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة، وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب السهلي؛ ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنوّرة مشهور الحميد؛ وعدد من المسؤولين.


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