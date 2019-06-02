"أمهات مصر " عن امتحانات أولى ثانوي: هناك مشاكل وصعوبات واجهت الطلاب على الـ"تابلت"

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قالت عبير أحمد، مؤسسة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن الاتحاد قام بتقييم تجربة امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي، في نظام الثانوية التراكمية الجديد والتي انتهت أمس السبت.



وأضافت في تصريحات صحفية، أن هناك مشاكل وصعوبات واجهت الطلاب طوال أيام الامتحانات على التابلت، منها صعوبة الكتابة بالقلم على التابلت وفصل التابلت بشكل مفاجئ أكثر من مرة،وكذلك استغراق وقت لحين الدخول علي السيستم وهو ما أدى إلى ضياع وقت كبير علي الطلاب من الوقت المخصص للإمتحان وإضطر بعضهم للخروج من اللجنة دون الإجابة على جميع الأسئلة، فضلا عن عدم التدريب الكافي علي النظام، وصعوبة أغلب الأسئلة وغيرها من الشكاوى.



وطالبت مؤسسة الاتحاد، وزارة التربية والتعليم بالنظر في ملاحظات الاتحاد وأولياء الأمور الخاصة بإمتحانات الصف الأول الثانوي، وبحثها ودراستها والعمل علي حلها لرفع المعاناة علي الطلاب وأولياء الأمور.



وتفاعل عدد كبير من أولياء الأمور على صفحة اتحاد أمهات مصر في الـ"فيسبوك"، تعليقا على امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي في نظام الثانوية الجديدة، حيث قالت ولية أمر: "صعوبة الأسئلة وعدم التدريب عليها، والتابلت ومشاكله أثناء الامتحان سواء البطء أو فتح الامتحان متأخر أو قفل الامتحان قبل الإرسال، والقلم وهذا لوحده كارثة من كوارث الزمن، ووقت الامتحان قصير، والمساحة اللي بنجاوب فيها لا تكفي، وعدم التدريب، ونفس المناهج العقيمة التي لا تتناسب مع نوعية الأسئلة، وتعدد الأكواد مما أدى إلى عدم تكافؤ الفرص".



وأضافت أخرى: "الأسئلة من خارج المنهج، وكمان لابد أن يكون الامتحان موحد لأنه كده مفيش تكافؤ فرص نهائي خصوصا لما يبقوا شهادة"، وتابعت أخري: "امتحانات صعبه، وتابلت بيفصل، غش واون لاين، قلم سيئ، ازاى يبقي طالب متفوق وعارف اجابه الاسئله وعشان قلم عقيم ونظام سيئ يضيع وما يلحقش يحل او عشان قلم مايعرفش يكتب به، ومكان الاجابة غير مناسب للاجابة".



واستكملت ثالثة: "امتحانات تعجيزيه فى معظمها ومن خارج النهج، أبرزها الرياضة والكيمياء،

نماذج مختلفة في درجه الصعوبة وانت ورزقك، ولابد انه يفصل التاب والمدرسين يرسلوا الامتحان قبلها بثلث ساعه مما يؤثر على وقت الامتحان، قلم التابلت مش عارفين يكتبوا به، والغش".



وفي المقابل، قالت طالبة في المرحلة الجامعية: "انا عندى اخويا في أولى ثانوى، واحنا كأسرة مبسوطين جدا بالنظام الجديد، لأنه ببساطة بيفرق بين الطالب اللى بيراكم معلومات وخلاص في دماغه من غير ما يفهم هو اية ده او يسأل اصلا لأنه عارف انه مجرد انه يحفظ المعلومة هيجيب الfull mark، وبين طالب تانى بيفهم وبيركز في كل حاجة وبيسأل عن أى حاجة لها علاقة بالموضوع، لكن طبعا المنظومة الجديدة لم تأخذ وقتها في التجهيز، يعنى مثلا مش هينفع نطور والمناهج بتعتمد اصلا علي الحفظ ومفيهاش أى نوع من التطور، انا كنت بدرس نفس المنهج دا من 3 سنين، دا غير ان المدرسين غير مؤهلين بالمرة لمواكبة التطور لا وكمان بيهاجموا المنظومة، لأن لو المنظومة دى اتنفذت صح كل المراكز هتتقفل لان الطلاب مش هيحتاجوا انهم ياخدوا دروس، هما ببساطة بياخدوا المعلومة في المدرسة وهيطبقوا عليها عملى وهيبدأو يدوروا بعد كدا، دا غير بقى ودا الاهم ان كل طالب هيدرس اللى هو بيحبه واللى عاوز يكونه ومش هيدرس حاجة هو مجبر عليها، بالتالى مش هينجح فيها، كمان حاجة مهمة ان الطالب مش هيكون تحت رحمة المصحح اللى ممكن يكون مضايق في من غير ما يبص في الورقة بتاعتك بتاخد صفر، والكلام دا عن تجربة شخصية انا طب بشرى فرقت معايا على نص درجة السنة اللى فاتت ولما عملنا التظلم ورفعنا القضية قالولنا ان دا تقدير مصحح، احب اقول لكل اللى بيهاجم المنظومة انا معاكم ان التنظيم والترتيب كان غلط لكن لو اتنفذ صح احنا هنندم اصلا اننا كنا نهاجمها، وبعدين مش هيكون فى قلق وتوتر وخوف وشدة اعصاب".

