روبرت باتينسون يجسد شخصية باتمان في الفليم الجديد

أعلنت شركة وارنر بروس رسميا عن اختيار بطل سلسلة أفلام "Twilight"، روبرت باتينسون، للعب دور باتمان في الفيلم المقبل.





وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، البريطانية فإنه كان على باتينسون البالغ من العمر 33 عامًا، الخضوع لاختبار قبل اختياره لأداء الدور، والذي نافسه على أدائه نيكولاس هولت البالغ من العمر 29 عامًا.





ويبدأ الإعداد للفيلم المقبل في الربع الأول من عام 2020، الامر الذي يعطي الاستوديو فرصة لتأمين فريق العمل خلال الفترة المتبقية من 2019، حيث إنه من المقرر طرح فيلم باتمان الجديد في 25 يونيو 2021.





وأدى باتينسون بروفات تأهله للدور أمام مخرج وكاتب العمل مات ريفيز، قبل الانتهاء من كتابة الفيلم، وباختياره لأداء الدور يكون بذلك أصغر ممثل يلعب دور باتمان.





وكان المخرج العالمي الشهير مات ريفيز قد أعلن أن نسخة باتمان، المقبلة ستكون مختلفة وستكون بدون بن أفليك، الذي لن يقوم بتمثيل الشخصية، وأنه يتم البحث عن بطل أصغر سنًا، وتفاعل أفليك مع الأخبار على تويتر وأعلن انسحابه من باتمان، وتمرير الشعلة للجيل الأصغر سنًا، وأكد أنه متحمس لرؤية الفيلم الجديد.