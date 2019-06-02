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ثغرات كبيرة ومضحكة في فيديو مزعوم لإسقاط طائرة إماراتية بليبيا

الأحد 02/يونيو/2019 - 11:04 ص
ثغرات كبيرة ومضحكة في فيديو مزعوم لإسقاط طائرة إماراتية بليبيا
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الفجر
 
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في محاولة للتغطية على تدخلها العسكري بليبيا، حرصت وسائل إعلام تابعة للدوحة وأنقرة على اتهام دولة الإمارات والسعودية بدعم اللواء خليفة حفتر عسكريا.

ونشرت وسائل إعلام قطرية، أكثر من مرة، أخبارا عن مشاركة مقاتلات إماراتية في العمليات العسكرية بطرابلس.

ولتأكيد هذه الادعاءات، بدأت تلك الوسائل بفبركة مقاطع فيديو، كان آخرها مقطع يظهر إسقاط طائرة إماراتية في العاصمة طرابلس.

ونظرا إلى أن الهفوات التي تضمنها المقطع كانت كبيرة، فقد لاحظها ناشطون عاديون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن الهفوات التي لم يتنبه لها مفبركو المقاطع، شكل العلم على حطام الطائرة التي زعموا أنها تابعة لسلاح الجو الإماراتي.

وعلق الناشط "أبو نايف" على الصورة بالقول: العلم مقلوب، والمخرج غبي.

وتوالت التعليقات على الفيديو المفبرك، وركزت جميعها على شكل العلم الذي بدا واضحا تزويره.

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