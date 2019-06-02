صحفية إسبانية تصدم محمد صلاح بشأن الكرة الذهبية





وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن محمد صلاح بالرغم من تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول لكنه بعيد تماماً عن ميسي في صراع الكرة الذهبية.





واضافت الصحيفة، أن من يستحق لقب الأفضل في مباراة النهائي هو المدرب يورجن كلوب وحارس المرمي أليسون الذي أنقذ الفريق يوم أمس في اكثر من كرة.





واشادت الصحيفة بمهاجم برشلونة ليونيل ميسي بعدما قدم موسم رائعاً مع الفريق على الرغم من فوزه فقط بلقب الدوري ولكنه على المستوي الفردي فاز بالحذاء الذهبي السادس بعدما سجل 36 هدف في الدوري من أصل 51 هدف في 50 مباراة مع برشلونة هذا الموسم.





واشارت الصحيفة إلى أن ليونيل ميسي لن ينافسه احد في صراع الكرة الذهبية ولكن لا تزال هناك بطولات قارية حيث سيشارك ميسي مع الأرجنتين في كوبا أمريكا فيما سيشارك محمد صلاح مع منتخب مصر في بطولة إفريقيا.









توج فريق ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام مساء امس السبت بهدفين مقابل هدف في ملعب أتلتيكو مدريد.