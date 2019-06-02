ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

28 رمضان| موعد أذان المغرب وموعد الإفطار.. اليوم الثامن والعشرين من رمضان

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:34 ص
28 رمضان| موعد أذان المغرب وموعد الإفطار.. اليوم الثامن والعشرين من رمضان
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
ننشر لكم موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2019 بمحافظة القاهرة.

وقد حددت الإمساكية في يوم 28 رمضان، وقت السحور 12.41 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 2.41 صباحًا، وموعد أذان الفجر وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 3.10 صباحًا.

أما موعد الإفطار، فيأتي أذان مغرب الأحد 28 من رمضان 6:52 مساء، والعشاء والتراويح 8:24 مساءً.

ومن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (ص): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)، أما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.
Advertisements
المزيد عن: مصطلحات دينية فرض وسنة سنة وفرض تعاليم الدين تعاليم الاسلام اولياء الله الله عز وجل الفقة والسنة العبادة الصلاة السجود الرسول الدين الصحيح الدين الاسلامي الانبياء اسلاميات
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا