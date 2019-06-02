28 رمضان| موعد أذان المغرب وموعد الإفطار.. اليوم الثامن والعشرين من رمضان
الأحد 02/يونيو/2019 - 09:34 ص
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ننشر لكم موعد أذان المغرب والإفطار في اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان المبارك لعام 2019 بمحافظة القاهرة.
وقد حددت الإمساكية في يوم 28 رمضان، وقت السحور 12.41 صباحًا، أما موعد الإمساك فيكون في 2.41 صباحًا، وموعد أذان الفجر وفق الهيئة المصرية العامة للمساحة هو 3.10 صباحًا.
أما موعد الإفطار، فيأتي أذان مغرب الأحد 28 من رمضان 6:52 مساء، والعشاء والتراويح 8:24 مساءً.
ومن سُنة النبي صلى الله عليه وسلم عند الإفطار قوله (ص): (ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)، أما السحور فليس هناك دعاء خاص يقال عنده، فالمشروع هو أن يسمي الله في أوله، ويحمده إذا فرغ من الطعام، كما يفعل ذلك عند كل طعام، لكن من أخَّر سحوره إلى الثلث الأخير من الليل فإنه يدرك بذلك وقت النزول الإلهي فيه، وهو وقت استجابة الدعاء.. فيدعو في هذا الوقت لكونه وقت إجابة لا من أجل السحور.
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