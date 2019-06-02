ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في دبي

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:44 ص
راغب علامة يحتفل بعيد ميلاده في دبي
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements

يحتفل جمهور السوبر ستار راغب علامة في السابع من شهر يونيو من كل عام بعيد ميلاده، ومع حلول شهر يونيو، أطلقت صفحات محبي السوبر ستار عبر مواقع التواصل الإجتماعي العد التنازلي للمناسبة المنتظرة.

ومن المقرر أن يحتفل راغب علامة بعيد ميلاده هذا العام مع الجمهور في دبي، حيث يصادف حفله في فندق المريديان بمدينة دبي في نفس اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة يعيش خلال الفترة الراهنة نجاح أغنية "صدفة"، من كلمات وألحان أماني النوري وهي امتداد لأغنية "اسف حبيبتي" التي غنّاها قبل 26 عامًا وحققت نجاحًا كبيرًا فاق حينها كل التوقعات.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا