وزارة الطاقة: إعادة الخدمة لجميع المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، إعادة الخدمة لجميع المشتركين بالمناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «تم بحمد الله إعادة الخدمة إلى جميع المشتركين في المناطق التي تأثرت بسبب انقطاع التيار الكهربائي ونجدد اعتذارنا لجميع المتضررين، ونؤكد على دورنا في مراقبة مزود الخدمة واتخاذ جميع الإجراءات لمنع حدوث ذلك مرة أخرى».

وكان وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح قدم، اليوم الأحد، اعتذاره لأهالي المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء خلال الساعات الماضية بجنوب المملكة، متعهدًا بمحاسبة المقصرِّين.

وقال الفالح، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: «أعتذر شخصيًا لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة؛ حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدَّت إلى هذا الانقطاع».

وتابع وزير الطاقة قائلًا: «أعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك.. شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري».

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، الذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة، مبينة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة.

وأوضحت الشركة السعودية للكهرباء أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب التي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

وأفادت الشركة السعودية للكهرباء أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجيًّا للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.

وعملت الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن، فيما أعربت الشركة عن اعتذارها لجميع مشتركيها المتضررين، مؤكدة حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مقدمة شكرها لحرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.

وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.