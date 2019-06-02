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اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث استخدامات أراضي الدولة

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:46 ص
اليوم.. رئيس الوزراء يعقد اجتماعا لبحث استخدامات أراضي الدولة
الدكتور مصطفى مدبولي - أرشيفية
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يحي حلمي
 
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يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع رئيس جهاز استخدامات أراضي الدولة.

ويأتي ذلك لبحث تحقيق أحسن استغلال ممكن لأراضيها ولمتابعة تنمية هذه الأراضي وإحكام الرقابة عليها من التعديات ودراسة المشروعات القومية الكبرى، ضمانا لتعظيم العائد ودفعا للاستثمار، ومتابعة حصر وتقويم أراضي الدولة خارج الزمام وإعداد التخطيط العام لتنميتها واستخداماتها في إطار السياسة العامة للدولة.

كما يعقد رئيس الوزراء، اجتماعا مع وزيري التعليم العالي والصحة؛ لبحث عدد من الملفات التي تخص الوزارتين.

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