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غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير "حدوتة مرة"

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:38 ص
غادة عبدالرازق تنتهي من تصوير حدوتة مرة
غادة عبدالرازق
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الفجر الفني
 
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 انتهت الفنانة غادة عبد الرازق من تصوير مشاهد مسلسل "حدوتة مرّة" قبيل أيام من نهاية شهر رمضان الجاري.

يشارك بجانب غادة عبد الرازق، في مسلسل "حدوتة مُرة" الفنانين محمد شاهين، أحمد صفوت، عايدة رياض، ولاء الشريف، سلمى أبو ضيف، مايان السيد، والفنان عبد الرحمن أبو زهرة، والعمل من تأليف عمرو عبد الحليم وإخراج ياسمين أحمد.

تجدر الإشارة إلى أن النجمة أنغام قدّمت شارة المسلسل التي تحمل الاسم نفسه "حدوته مرّة" بصوتها دون أن تحصل على أي أجر، حيث قامت بذلك كهدية منها هي وزوجها الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم الذي ساهم أيضًا في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

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