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حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم "السلم والثعبان" لحلا شيحة وهاني سلامة

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:33 ص
حقيقة تقديم جزء ثاني من فيلم السلم والثعبان لحلا شيحة وهاني سلامة
حلا شيحة وهاني سلامة
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الفجر الفني
 
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نفى الممثل المصري هاني سلامة، الأخبار التي تم تداولها في الساعات الماضية عن استعداده لتقديم جزء ثانٍ من فيلم "السلم والثعبان".

وقال بطل مسلسل "قمر هادي"، الذي يخوض من خلاله سباق دراما رمضان 2019 أنه كان من المقرر أن يعود إلى السينما بفيلم جديد خلال العام الماضي، مشيرًا إلى أن ظروف معينة لا يحب ذكرها أخرت عودته إلى الشاشة الكبيرة حتى الآن.

وأشار هاني سلامة إلى أنه طرحت عليه فكرة تقديم جزء جديد من فيلم "السلم والثعبان"، إلا أنه رفض الموضوع بسبب الفترة الزمنية الطويلة التي مرّت منذ طرح الجزء الأوّل من العمل.

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