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لطيفة تستعد لطرح "شاغلني" في موسم عيد الفطر

الأحد 02/يونيو/2019 - 09:25 ص
لطيفة تستعد لطرح شاغلني في موسم عيد الفطر
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الفجر الفني
 
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 تستعد النجمة لطيفة التونسية لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "شاغلني" على طريقة الفيديو كليب مع حلول عيد الفطر المبارك.

وتعتبر هذه الأغنية الأولى التي تفرج عنها لطيفة التونسية من ألبومها الجديد، وكانت قد انتهت من تصوير الكليب الخاص بها منذ فترة مع المخرج فادي حداد.

تجدر الإشارة إلى أن لطيفة التونسية تواصل في الفترة الراهنة العمل على الألبوم المنتظر طرحه خلال الأسابيع المقبلة.

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