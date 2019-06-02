تعرف على سجل الفائزين بدوري أبطال أوروبا

حقق ليفربول الإنجليزي لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز في النهائي مواطنه توتنهام بنتيجة هدفين دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتربوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

في ما يأتي سجل الفائزين بلقب بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم (كأس الأندية الأوروبية البطلة سابقاً) منذ انطلاقها عام 1956:

2019: ليفربول الإنجليزي

2018: ريال مدريد الإسباني

2017: ريال مدريد الإسباني

2016: ريال مدريد الإسباني

2015: برشلونة الإسباني

2014: ريال مدريد الإسباني

2013: بايرن ميونيخ الألماني

2012: تشلسي الإنجليزي

2011: برشلونة الإسباني

2010: إنتر ميلان الإيطالي

2009: برشلونة الإسباني

2008: مانشستر يونايتد الإنجليزي

2007: ميلان الإيطالي

2006: برشلونة الإسباني

2005: ليفربول الإنجليزي

2004: بورتو البرتغالي

2003: ميلان الإيطالي

2002: ريال مدريد الإسباني

2001: بايرن ميونيخ الألماني

2000: ريال مدريد الإسباني

1999: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1998: ريال مدريد الإسباني

1997: بوروسيا دورتموند الألماني

1996: يوفنتوس الإيطالي

1995: أياكس الهولندي

1994: ميلان الإيطالي

1993: مرسيليا الفرنسي

1992: برشلونة الإسباني

1991: النجم الأحمر اليوغوسلافي

1990: ميلان الإيطالي

1989: ميلان الإيطالي

1988: ايندهوفن الهولندي

1987: بورتو البرتغالي

1986: ستيوا بوخارست الروماني

1985: يوفنتوس الإيطالي

1984: ليفربول الإنجليزي

1983: هامبورغ الألماني

1982: أستون فيلا الإنجليزي

1981: ليفربول الإنجليزي

1980: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1979: نوتنغهام فورست الإنجليزي

1978: ليفربول الإنجليزي

1977: ليفربول الإنجليزي

1976: بايرن ميونيخ الألماني

1975: بايرن ميونيخ الألماني

1974: بايرن ميونيخ الألماني

1973: أياكس الهولندي

1972: أياكس الهولندي

1971: أياكس الهولندي

1970: فيينورد الهولندي

1969: ميلان الإيطالي

1968: مانشستر يونايتد الإنجليزي

1967: سلتيك الاسكتلندي

1966: ريال مدريد الإسباني

1965: إنتر ميلان الإيطالي

1964: إنتر ميلان الإيطالي

1963: ميلان الإيطالي

1962: بنفيكا البرتغالي

1961: بنفيكا البرتغالي

1960: ريال مدريد الإسباني

1959: ريال مدريد الإسباني

1958: ريال مدريد الإسباني

1957: ريال مدريد الإسباني

1956: ريال مدريد الإسباني

- الأندية الأكبر ألقابا:

13 لقبا: ريال مدريد الإسباني

7 ألقاب: ميلان الإيطالي

6 ألقاب: ليفربول الإنجليزي

5 ألقاب: بايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني

4 ألقاب: أياكس الهولندي

- الدول الأكثر ألقاباً:

18 لقبا: إسبانيا

13 لقبا: إنجلترا

12 لقبا: إيطاليا

7 ألقاب: ألمانيا

6 ألقاب: هولندا