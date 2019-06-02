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البحرين تؤكد دعمها للمجلس العسكري السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:59 ص
البحرين تؤكد دعمها للمجلس العسكري السوداني وتحقيق الأمن والاستقرار
العاهل البحريني
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وكالات
 
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أكد عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، خلال لقاءه مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، في مكة اليوم، على موقف بلاده الثابت والداعم للسودان، ولأمنه واستقراره.

 

وبحسب الصفحة الرسمية للخارجية البحرينية، "أعرب الملك حمد بن عيسى عن اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات الأخوية التاريخية الراسخة مع جمهورية السودان، على جميع المستويات وفي مختلف الأصعدة، وحرصها الدائم على المضي بهذه العلاقات لآفاق أرحب تدعم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين"​​​.

 

وثمن عاهل البحرين الدور المهم لجمهورية السودان في "التحالف العربي"، لدعم السلطة المعترف بها دوليا في اليمن، والذي تقوده السعودية ضد جماعة "أنصار الله" المسلحة (الحوثيين).

 

وأشاد العاهل البحريني بما وصفه بـ "بسالة الجيش السوداني الشديدة وكفاءته العالية" في تنفيذ المهام المنوطة به، ومن أجل تحقيق الأهداف، التي يسعى إليها "التحالف"، والمتمثلة في "ترسيخ الأمن والسلم في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية"، وفقا لصفحة الخارجية البحرينية.

 

من جانبه، أعرب الفريق أول البرهان عن عميق تقديره لمواقف ملك البحرين الداعمة على الدوام لجمهورية السودان، متمنيا لمملكة البحرين المزيد من الرقي والازدهار.

 

وشارك الملك حمد بن عيسى والفريق أول البرهان في اجتماعات القمة الرابعة عشرة لمنظمة التعاونالإسلامي وقمة عربية طارئة عقدتا في مكة التي شهدت قمة ثالثة خليجية.

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