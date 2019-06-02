ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مقتل 3 جنود وإصابة 7 في غارة جديدة للطيران الإسرائيلي على سوريا

الأحد 02/يونيو/2019 - 08:34 ص
مقتل 3 جنود وإصابة 7 في غارة جديدة للطيران الإسرائيلي على سوريا
الطيران الإسرائيلي
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

تصدت المضادات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية، بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

 

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن الرشاشات الثقيلة المضادة للطيران تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

 

وأكد الوكالة، "اشتعال النيران في تل الشعار نتيجة استهدافه بصاروخ إسرائيلي".

 

واستطاعت الدفاعات الجوية السورية إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان المحتل خلال موجة الاستهداف الثانية، قبل وصولها إلى تل الشعار، في حين تمكن أحد الصواريخ من الوصول إلى هدفه.


Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
كأس العالم للشباب تحت 20 سنة
إيطاليا
-
x
17:30
-
بولندا