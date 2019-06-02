مقتل 3 جنود وإصابة 7 في غارة جديدة للطيران الإسرائيلي على سوريا

تصدت المضادات الجوية السورية، فجر اليوم الأحد، لموجة جديدة من الصواريخ الإسرائيلية، بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

وقالت وكالة "سبوتنيك"، إن الرشاشات الثقيلة المضادة للطيران تتصدى لصواريخ إسرائيلية بسماء ريف القنيطرة الأوسط والجنوبي.

وأكد الوكالة، "اشتعال النيران في تل الشعار نتيجة استهدافه بصاروخ إسرائيلي".

واستطاعت الدفاعات الجوية السورية إسقاط عدة صواريخ إسرائيلية أطلقت من الجولان المحتل خلال موجة الاستهداف الثانية، قبل وصولها إلى تل الشعار، في حين تمكن أحد الصواريخ من الوصول إلى هدفه.



