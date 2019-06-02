طي صفحة الخلاف بين سيرين عبد النور وماجي بوغصن (صورة)

اجتمعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالفنانة ماجي بوغصن، في حفل سحور أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.





وشهد الحفل على الصلح الذي تم بين الفنانتين بعد خلاف طويل دام بينهما خلال الفترة الماضية.



