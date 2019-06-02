طي صفحة الخلاف بين سيرين عبد النور وماجي بوغصن (صورة)
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:46 ص
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اجتمعت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بالفنانة ماجي بوغصن، في حفل سحور أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت.
وشهد الحفل على الصلح الذي تم بين الفنانتين بعد خلاف طويل دام بينهما خلال الفترة الماضية.
وظهرت الفنانتان في صور وهما تتبادلان الأحاديث والقبلات والمزاح أمام جميع الموجودين ضمن الحفل.
الخلاف بين ماغي وسيرين بدأ خلال تصوير مسلسل "24 قيراط"، حيث اتهمت سيرين ماغي حينها بأنها قللت من حجم المشاهد التي تلعبها في العمل لحسابها كونها زوجة المنتج الذي أنتج المسلسل حينها.
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