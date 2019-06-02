نهاية "الهيبة الحصاد" تكشف مقتل "ثروت" و"شيخ الجبل"
الأحد 02/يونيو/2019 - 08:30 ص
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تتجه الأعمال الدرامية الى حلقاتها الأخيرة مع نهاية شهر رمضان، حاملة مفاجآت كثيرة ومن أبرزها مسلسل "الهيبة - الحصاد".
وأشارت تقارير صحفية الى أن "الهيبة - الحصاد" سيشهد مقتل "ثروت" (جوزف بو نصار) على يد "أبو علي" (ناظم عيسى)، و"غازي شيخ الجبل" (خالدالسيد) على يد ابنه "علي" (سعيد سرحان).
والجزء الثالث من "الهيبة" هو قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان"، ومن بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وروزينا لازقاني وجوزف بو نصار وناظم عيسى وسواهم.
وأشارت تقارير صحفية الى أن "الهيبة - الحصاد" سيشهد مقتل "ثروت" (جوزف بو نصار) على يد "أبو علي" (ناظم عيسى)، و"غازي شيخ الجبل" (خالدالسيد) على يد ابنه "علي" (سعيد سرحان).
والجزء الثالث من "الهيبة" هو قصة هوزان عكّو، وسيناريو وحوار باسم السلكا، إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة "الصبّاح أخوان"، ومن بطولة تيم حسن وسيرين عبد النور ومنى واصف وعبدو شاهين وأويس مخللاتي وروزينا لازقاني وجوزف بو نصار وناظم عيسى وسواهم.
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