وفاة البطل الحقيقي لفيلم "رجل عصابات أمريكي"

أعلنت وفاة فرانك لوكاس، قطب تجارة المخدرات الأمريكي الشهير.





وجسد الممثل الأمريكي دينزل واشنطن شخصية فرانك لوكاس في فيلم "رجل عصابات أمريكي"، وهو الفيلم الذي استلهمت قصته من حياة إمبراطور المخدرات الأمريكي، للمخرج ريدلي سكوت.





وقال أحد أفراد عائلة لوكاس، لوسائل إعلام أمريكية، إنه توفي الخميس الماضي لأسباب طبيعية، عن عمر يناهز 88 عاما، في نيوجيرزي، بحسب ابن أخته ألدوان لاسيتر، التي نقلت عنه "cbsnews".





وولد لوكاس في ولاية كارولينا الشمالية عام 1930، وانتقل إلى نيويورك، حيث أصبح تاجرا بارزا للهيروين، طوال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.





وفي عام 1975، صادرت الشرطة أصوله المالية وممتلكاته.





وعثرت السلطات في أحد عناوين سكنه بولاية نيوجيرزي على أكثر من 584 ألف دولار نقدا.





وفي عام 1976، حُكم عليه بالسجن لعشرات السنين، لكنه تعاون فيما بعد مع الشرطة وقدم لها أدلة أسهمت في اعتقال تجار مخدرات آخرين، وأُطلق سراحه بعد خمس سنوات فقط.





لكنه عاد إلى السجن مجددا في الثمانينيات بسبب إدانته في جريمة مخدرات أخرى، وأفرج عنه وعاش خارج السجن لمدة تقترب من 30 سنة قبل وفاته.





وانخرط لوكاس في علاقة صداقة مع أحد العملاء السريين في مجال مكافحة المخدرات يدعى ريتشارد روبرتس، وهو الذي ساعد في إلقاء القبض عليه لاحقا.





ومنذ ذلك الحين، أثيرت شكوك حول تفاصيل كثيرة وردت في الفيلم، مثل تهريب المخدرات داخل نعوش القتلى الأمريكيين، العائدة من الحرب في فيتنام.





وفي عام 2012، خضع لوكاس لمراقبة شرطية، بعد اتهامه بالكذب بشأن معونات ذوي الاحتياجات الخاصة يتلقاها.