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عاجل.. أول صورة لأنغام داخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

الأحد 02/يونيو/2019 - 06:31 ص
عاجل.. أول صورة لأنغام داخل المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية
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نشرت المطربة أنغام،عبر حسابها على موقع الصور "إنستجرام"، صورة لها من داخل أحد المستشفيات بعد تعرضها لأزمة صحية.

واكتفت أنغام بالتعليق على الصورة قائلة: "الحمد لله"، فيما تفاعل معها عدد كبير من جمهورها بالتعليقات، التي عبروا خلالها عن تمنياتهم لها بالشفاء العاجل.

يذكر أن أنغام، ستحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا بمناسبة عيد الفطر المبارك في المملكة العربية السعودية.

ومن المقرر أن تلتقي أنغام الجمهور في مركز الملك فهد في الرياض مساء 5 يونيو حيث ستقدّم لهم باقة من من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أغاني ألبومها الأخير "حالة خاصة جدًا".

ويشارك أنغام في الحفل الذي تتولى إنتاجه وتنظيمه شركة "روتانا" الفنان السعودي رابح صقر.

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الحمدالله

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