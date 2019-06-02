عائلة الشهيد أيمن حاتم يروون تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 07:29 ص
نعيم يوسف
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قال حاتم عبدالرحيم، والد الشهيد "أيمن حاتم"، أحد شهداء الشرطة، إنه علم بخبر استشهاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد خبرا عن الهجوم على كمين، وحاول الاتصال به ولم يستطيع.
وأضاف "عبد الرحيم"، في لقاء مع برنامج "درع الوطن"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنهم اتصلوا بهم في قسم الشرطة وأخبروهم بأن الشهيد أيمن أصيب وعليهم الذهاب إلى المستشفى وعلموا أنه استشهد.
من جهتها، أشارت والدة الشهيد، إلى أنه قبل استشهاده بيوم واحد نظموا حفل عيد ميلاد لنجله، وكان لا يريدهم أن يمشوا من عنده، وفي نفس يوم استشهاده احتفل به مرة ثانية عند أهل زوجته.
وأضاف "عبد الرحيم"، في لقاء مع برنامج "درع الوطن"، المذاع على قناة "TeN" الفضائية، أنهم اتصلوا بهم في قسم الشرطة وأخبروهم بأن الشهيد أيمن أصيب وعليهم الذهاب إلى المستشفى وعلموا أنه استشهد.
من جهتها، أشارت والدة الشهيد، إلى أنه قبل استشهاده بيوم واحد نظموا حفل عيد ميلاد لنجله، وكان لا يريدهم أن يمشوا من عنده، وفي نفس يوم استشهاده احتفل به مرة ثانية عند أهل زوجته.
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