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ريهام الديب: إطلاق موقع إلكتروني وصفحات للتواصل الاجتماعي لمبادرة "حياة كريمة"

الأحد 02/يونيو/2019 - 07:13 ص
ريهام الديب: إطلاق موقع إلكتروني وصفحات للتواصل الاجتماعي لمبادرة حياة كريمة
مبادرة حياة كريمة
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نعيم يوسف
 
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قالت الإعلامية ريهام الديب، إنه تم إطلاق الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطلع العام الجاري.

وأشارت "الديب"، في برنامجها "مصر النهاردة"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه تم أيضا إطلاق صفحة للموقع على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وموقع نشر الصور "إنستجرام".

وأوضحت أن المبادرة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالنسبة للأسر في القرى الفقيرة، وتمكنها من الحصول كل الخدمات الأساسية وتوفير فرص العمل.

ويمكن مطالعة الموقع الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الروابط التالية:

رابط الموقع الإلكتروني من هـنـــــــا
رابط صفحة الـ"فيسبوك" من هـنـــــــا
رابط صفحة الإنستجرام من هـنـــــــا
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