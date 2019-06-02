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سر غياب زوجة أليسون عن حفل تتويج ليفربول بدوري الأبطال

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:58 ص
سر غياب زوجة أليسون عن حفل تتويج ليفربول بدوري الأبطال
اليسون بيكر
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أحمد عصام
 
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عبر أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

 

وقال ‏أليسون بيكر في تصريحات صحفية بعد المباراة : "هنالك أشياء كثيرة الآن تدور برأسي قدمت من بلدة صغيرة في جنوب البرازيل، من أجل أن أكون بطل أوروبا".

 

وأضاف : "زوجتي ليست معي الآن بسبب حملها بطفلنا الذي سيأتي خلال أيام، وأطلقنا عليه ماتيو كإسم إيطالي".

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