سر غياب زوجة أليسون عن حفل تتويج ليفربول بدوري الأبطال

عبر أليسون بيكر حارس مرمى فريق ليفربول الإنجليزي، عن سعادته البالغة بعد تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا على حساب فريق توتنهام هوتسبير على ملعب الواندا ميتروبوليتانو في مدريد.

وقال ‏أليسون بيكر في تصريحات صحفية بعد المباراة : "هنالك أشياء كثيرة الآن تدور برأسي قدمت من بلدة صغيرة في جنوب البرازيل، من أجل أن أكون بطل أوروبا".

وأضاف : "زوجتي ليست معي الآن بسبب حملها بطفلنا الذي سيأتي خلال أيام، وأطلقنا عليه ماتيو كإسم إيطالي".