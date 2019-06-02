السقا يبتعد عن تجارة المخدرات ويصالح إنجي المقدم

شهدت أحداث الحلقة الـ27 من مسلسل "ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا، والمذاع عبر فضائية "mbc مصر"، تصاعد سريع للأحداث.





قرر عيسى، الابتعاد عن تجارة المخدرات وعدم العمل مع المعلم خلف "عبد الرحيم حسن"، وقد أخبره السقا بهذا عند زيارة المعلم خلف له، وثار عقب سماعه قرار عيسي، ثم هدده بالقتل هو وزوجته.





طلب "عيسى" من شقيقه الفنان إدوارد، "صديق"، بترك العمل في مجال المخدرات حيث قد ذهب إلى المعلم خلف وطلب العمل معه، والعمل معه في المدرسة والشركة التي يمتلكها حديثًا، وعندما رفض الأخير عنفه عيسى بشده، حيث اضطر في النهاية صديق للموافقة على العمل مع شقيقه، وترك تجارة المخدرات.





وقام الفنان أحمد زاهر، الذي يُجسد دور المحامي جمال لبه، بتأمين موقف "عيسى" المالي وترتيب جميع الأوراق والمستندات التي توضح من أين أتى بثروته الضخمة وهو مدرس تاريخ مرتبه ضعيف؟، حيث أصر "عيسى" على شراء مدرسة وشركة.





يعود عيسى إلى بيته، وتقابله صفية "إنجى المقدم" ، ويطلب منها السماح ويعطي لها شنطة مال لتجديد المنزل قائلاً: "يا صفية سامحيني عشان خاطر ربنا".





جدير بالذكر أن "ولد الغلابة" من تأليف أيمن سلامة، ويؤدي بطولته الفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، وهادي الجيار، وإنجي المقدم، ومي عمر، وهبة مجدي، وإدوارد، وسلوى عثمان، وكريم عفيفي، وريم سامي، ومن إخراج محمد سامي.



