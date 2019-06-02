محمد صلاح يلخص تتويجه بدوري الأبطال في كلمتين (صورة)

علق الدولي المصري محمد صلاح، على تتويج فريقه ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه، على حساب توتنهام هوتسبير مساء أمس.

ونشر صلاح صورة من تتويج الريدز وعلق عليها قائلا: "آمن بنفسك واعمل بجد وسوف تصل إلى مرادك".

وكان صلاح سجل الهدف الأول لليفربول قبل أن يضاعف أوريجي النتيجة للفريق الإنجليزي ليحسم اللقب الأوروبي بعد الفوز على توتنهام بهدفين دون رد.