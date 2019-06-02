جمال عبدالرحيم: الفصل التعسفي ظاهرة خطيرة تواجه المجتمع الصحفي



وأضاف "عبد الرحيم"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، ويقدمه سيد علي، أن النقابة تتواصل مع إدارات هذه الصحف لإعادة الصحفيين المفصولين، لافتا إلى أن المسؤولين فيها يبررون فصلهم بأسباب اقتصادية.



وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين، إلى أن المجلس بعد العيد سيتخذ موقف من هذه الصحف، لأن بعضهم اشتغل سنوات ولم يتم تعيينه، وبعضهم أعضاء نقابة وفصلهم مخالف، مشددا على أن الفصل التعسفي ظاهرة خطيرة تواجه المجتمع الصحفي.



قال جمال عبد الرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن فصل العاملين في عدد من الصحف، كما حدث في إحدى الصحف، وإغلاق عدد من الصحف أصبحت ظاهرة خطيرة جدا.