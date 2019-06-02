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رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

الأحد 02/يونيو/2019 - 05:35 ص
رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان
رونالدو
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علي نبوي
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتقديم عرض إلى يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

 

‫وأفاد موقع "الكالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن باريس قدم عرضا كبيرا ليوفنتوس من أجل السماح لرونالدو بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي.

 

‫وأضاف الموقع بأن باريس عرض مبلغ ١٤٠ مليون يورو لضم رونالدو ومنح اللاعب البرتغالي راتب سنوي يقدر بـ٥٠ مليون يورو.

 

‫وأشار الموقع إلى أن رونالدو نظر في العرض لكنه يرى بأنه لن يكون له أي معنى إذا غادر نيمار أو مبابي.

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