رونالدو يحدد شرطا للانتقال إلى باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن قيام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بتقديم عرض إلى يوفنتوس الإيطالي للحصول على خدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو.

‫وأفاد موقع "الكالتشيو ميركاتو" الإيطالي بأن باريس قدم عرضا كبيرا ليوفنتوس من أجل السماح لرونالدو بالرحيل عن صفوف البيانكونيري في الميركاتو الصيفي.

‫وأضاف الموقع بأن باريس عرض مبلغ ١٤٠ مليون يورو لضم رونالدو ومنح اللاعب البرتغالي راتب سنوي يقدر بـ٥٠ مليون يورو.

‫وأشار الموقع إلى أن رونالدو نظر في العرض لكنه يرى بأنه لن يكون له أي معنى إذا غادر نيمار أو مبابي.