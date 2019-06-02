20 مليون مشاهدة لكليب كاتي بيري الجديد "Never Really Over" (فيديو)
الأحد 02/يونيو/2019 - 05:30 ص
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حقق كليب "Never Really Over" للنجمة العالمية كاتي بيري عدد مشاهدات ضخم جدًا، منذ إطلاقه في 30 مايو السابق.
ووصلت نسبة مشاهدة الكليب على القناة الرسمية لكاتي بيري علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" لأكثر من 20 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.
كليب " Never Really Over " هو من اخراج فيليبا برايس و من انتاج Zedd .
و أكد الكثير من المعنيين بالموسيقى و الغناء أنه العمل الأنسب لجعل كاتي بيري محط تركيز الاضواء من جديد ، و خاصة أن كاتي اختفت لفترة قصيرة .
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